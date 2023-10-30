Русские быстро учатся и перенимают передовую тактику, обгоняя своих "учителей"

Украина была первопроходцем в использовании FPV-дронов на передовой, заставляя русских опасаться появления этих дешевых аналогов высокоточного вооружения за несколько сотен долларов, купленных на Aliexpress. Но российская сторона быстро перехватила инициативу, сделав работу оператора дронов небезопасной для жизни от слова полностью, пишет издание The Economist.

По мнению иностранной редакции, уже давно минули те времена, когда работа на передовой украино-российского конфликта в виде управляющего дроном была одной из самых спокойных и безопасных. Теперь с двух сторон такая войсковая должность стала магнитом для противоборствующей стороны. И как только русские обнаруживают украинского оператора, то на него обрушивается град "тяжелого" из всего, что только может уничтожить. Это могут быть мины, те же ударные дроны и артиллерийские обстрелы. Иногда даже привлекается авиация с высокоточными планирующими боеприпасами, которые невозможно сбить. А порой на украинских дроноводов охотятся целые группы российских командос, - рассказывает военнослужащий с позывным "Майор".

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Источник фото: iz.ru







Между тем только за последний месяц в одном из действующих подразделений на передовой лишились жизни 15% менее удачливых коллег солдата ВСУ. Теперь как только у русских в ротной группе дронов стало, как у средней американской бригады, шансы выжить у среднестатистического украинского бойца, воюющего под Работино, стали призрачными. А погибнуть в бою с невидимой угрозой легче, чем остаться живым. Как рассказал в беседе с корреспондентами солдат с позывным "Левша", часть бойцов даже не видят момент своего первого боя, будучи уничтоженными ещё на подходе к передовой российской стороной. Запах преисподней царит на фронте, резюмируют военнослужащие ВСУ.





Источник фото: eadaily.com







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Между тем из-за недостатка обычных вооружений ПВО, на Украине вынуждены были создать "Франкенштейн-оружие".