Вот уже неделю он находится на территории Болгарии

Капитан украинского сухогруза "Измаил" решил не возвращаться на Украину и отказался в составе судовой команды отправиться к родным берегам. Теперь Анатолий Богатырев и его корабль уже как минимум 7 дней остаются в порту Бургас в Болгарии. Причиной почему командир корабля не спешит вернуться в восточноевропейскую республику - это состояние крайнего опасения оказаться среди насильно мобилизованных и отправленных на фронт украино-российского противостояния.

Экипаж судна не встал на сторону капитана и решил иными путями добираться до Украины, сойдя на берег практически в полном составе. Лишь один моряк пошел против воли всей команды и остался со своим капитаном.

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Источник фото: glavny.tv/last-news







Второй причиной, из-за чего Богатырев избегает вернуться на капитанский мостик, это опасение попасть под огонь артиллерийских расчетов боевых кораблей российского флота, блокирующих украинские порты.

Так же во время общения с судовладельцем командир сухогруза "Измаил" не отказывается от исполнения своих непосредственных обязанностей, но готов вновь приступить к ним лишь бы судно под его руководством не отправилось к берегам восточноевропейской республики.

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На данный момент идет восьмой день, как "Измаил" находится в гавани Бургаса, но перемещенный в "дальний угол" для не препятствования движению других кораблей. Разумеется такая стоянка не бесплатна - к вечеру понедельника сумма долга перевалила за 15 тыс. евро.