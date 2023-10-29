Удивляться не приходится: Зеленский в свое время всячески избегал мобилизации и далек от понимания базовых воинских понятий

Украинская оборона на купянском направлении может "треснуть" прямо по швам. Но винить в этом прежде всего необходимо украинского президента Владимира Зеленского, цитирует бывшего генерала ВСУ Сергея Кривоноса РИА Новости.

Генерал-майор в отставке уверен, что вместо ускоренного развития военной промышленности украинской державы, правительство Зеленского занималось всем чем угодно, кроме своей оборонки. Вместо выяснения нужд отечественного ОПК и его потенциального роста, при украинском лидере он не то что бы остановился в своем развитии, а неумолимо просел. И даже международная помощь не способна исправить критическую ситуацию, думает высший офицер в отставке.

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Источник фото: topnews.ru







Но есть ещё кое-что похуже: под Купянском, где ВСУ испытывают всё возрастающий нажим со стороны российской армии, не были проведены вовремя работы по возведению оборонительных узлов и бункеров. В скором времени это может обрушить ситуацию здесь.

И Запад это всё прекрасно понимает, еле сдерживающийся во время так называемой "публичной дипломатии" Зеленского, когда в один прекрасный момент ввиду явного неуспеха украинского контрнаступления и подавляющей коррупции на Украине, может кратно снизить поддержку чиновничьего аппарата восточноевропейской республики и лично Зеленского.

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Между тем украинская погода внесла некое "предупреждение" в виде неприятных предзнаменований с разорванными гигантскими желто-голубыми полотнищами в Киеве и Харькове.