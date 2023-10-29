Вот и не верь после этого в предзнаменования

Ураганный ветер вчера смог порвать гигантские национальные флаги в двух крупнейших украинских городах. Неприятные предзнаменования случились в Киеве и Харькове. Соответствующие кадры стремительным вирусом распространились по ТГ-каналам восточноевропейской республики.

В украинской столице некогда цельное двухколорное полотнище оказалось разорвано ровно наполовину, где относительно целой, но существенно порванной осталась лишь синяя половина, желтый цвет оказался повержен и унесен ветром в неизвестном направлении. Знаменательно, что подобное случилось рядом с национальным монументом Родины-матери.

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В Харькове. Источник фото: google.com







Чуть более "лучшей" была судьба харьковского полотнища, где тот же украинский флаг не выдержал того самого ветра и лопнул ровно посередине, оставив самостоятельно "реять" на ураганном потоке воздуха синюю и желтую полосы.

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А вот в третьей столице Украины - Одессе, в роли могучего ветра решил выступить местный житель, приняв перед экзекуцией украинского национального флага толику горячительного. В результате чего флаг Украины был разорван в клочья. К месту события незамедлительно прибыл наряд национальной полиции. Теперь украинца может ожидать лишение свободы вплоть до трех лет.