Дешевизна и эффективность БПЛА сильно настораживают украинский Генштаб

Прошлой ночью российские дроны в составе комбинированных групп прошлись по военным целям и объектам инфраструктуры на территории Украины. Под горячую руку обновленных Гераней попали склады, ангары и портовые здания Одесской области, где под прикрытием гражданских объектов хранилось вооружение и бронетанковая техника, в том числе и западных образцов. И впервые за долгое время был атакован Киев - самый лучший город в качестве насыщения ПВО, но всё равно этот факт не смог уберечь пригородный Вышгород, где хранились оружейные запасы.





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Новый ДВС Герани. Источник фото: яплакаль







Интересен тот факт, что в ВСУ в экстренном порядке стали распространять "звуковой банк" обновленной версии российского дрона-камикадзе, при полете своем издающего звук работающей газонокосилки, в отличие от предыдущей версии, издававшей звук мопеда.

По мнению командира ВСУ в беседе с украинской прессой, новый ударный БПЛА россиян при чуть меньшем боевом заряде и максимальной дальности полета стоит в 3 раза меньше, чем "классическая" Герань, а его запчасти продаются свободно на Aliexpress, в потенциале своем грозя увеличить партии таких дронов у ВС РФ на космическую величину.





Источник фото:google.com





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Не простаивает с обновлениями и российский дрон оперативно-тактического уровня "Ланцет", благодаря очередной модернизации получивший прообраз "сознания", когда для идентификации и уничтожения цели ему уже не нужен прямой приказ наземного оператора, все подобные решения электронный мозг "птички" принимает сам.