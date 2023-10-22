Вот и верь после этого Джо Байдену словам о помощи "до конца"

Украина вероятней всего получит меньше снарядов, чем ожидалось, рассказал официальный представитель Минобороны США. Чиновник Пентагона прямо сказал, что десятки тысяч крупнокалиберных 155-мм снарядов вместо конечной точки на Украине, теперь решено отравить в Израиль. О чрезвычайно неприятной новости для официального Киева и лично Владимира Зеленского решила рассказать The New York Times.

Журналист, работавшей над публикацией, уточнил позицию Джо Байдена, полагающего, что Украина не должна стоять выше Израиля по приоритетам помощи. Поэтому быть одинаково полезным для всех, не получится, - резюмирует корреспондент NYT.

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Источник фото: google.com







На исходе уходящей недели американский президент обратился с экстренным обращением к нации, где рассказал о запросе незапланированной помощи для военных Тель-Авива и Киева. Будущий пакет помощи текущий хозяин Белого дома оценил в 100 млрд. долларов. От общей суммы наибольшая подмога должна ждать Украину, которой якобы предназначается 60 млрд. Правда для того чтобы эти приятные новости стали явью, за это должен проголосовать Конгресс. А там зреет парламентский кризис, пытающийся уже в 4-ый раз проголосовать за нового спикера.

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Между тем, что украинская армия не получит предназначавшиеся именно для неё снаряды ранее писало издание Axios.