И такое бывает, когда результата нет, а его у ВСУ - нет

ЦАХАЛ получит от США партию тяжелых 155-мм боеприпасов из так называемого "украинского пакета". До обострения очередного палестино-израильского конфликта вышеобозначенные снаряды должны были быть переданы ВСУ. Но как считает Пентагон, в чрезвычайных текущих обстоятельствах для штурма в палестинском анклаве израильской армии это вооружение гораздо нужней, чем собственно для провалившей летнее наступление в Запорожской области украинской группировки.

Между тем в издании Axios выяснили у ряда высокопоставленных функционеров из армейской верхушки США, что "перенос" поставок из Украины в Израиль не должен сказаться на боеспособности украинской армии и она продолжит бороться с ВС РФ. Аналогичную позицию занимает и официальный Тель-Авив.

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Источник фото: invoen.ru







К тому же, для удобства многочисленные американские арсеналы размещаются непосредственно в самом Израиле. Но получить доступ к снарядам возможно лишь армии США. Но есть исключение "из правил": юристы еврейского государства при заключении договора с Вашингтоном оставили юридическую лазейку, согласно которой ЦАХАЛ может воспользоваться этими боеприпасами для боевых операций, не предполагающих активных действий в течение продолжительного срока. И сейчас якобы это как раз тот случай, пишут в издании.

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Предыстория всей ситуации. В первых числах нового 2023 года Пентагон отдал распоряжение об изъятии 155-мм снарядов с местных складов в Израиле для их скорейшей передачи ВСУ. Прием армейская верхушка ЦАХАЛ пообещала руководителю израильского МО Бени Ганцу, что в ближайшее время им самим эти боеприпасы будут без надобности.