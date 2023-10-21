Российская разведка "мышей не ловит" и держит украинскую сторону в постоянном напряжении

Российский армейский спецназ показал чудеса боевой подготовки и во время своего рейда в прифронтовую полосу украинской армии сумел провести дерзкую операцию, разрушив наблюдательный пункт украинских визави и отбив у последних флаг. О подвиге полевых разведчиков рассказал Владимир Сальдо.

По словам врио главы Херсонской области, подразделение российской разведки выдвинулось на передовую, где под покровом ночи используя передовые средства маскировки, совершили неожиданный для противоборствующих бойцов налет на подготовленные позиции ВСУ. Причем биться российским бойцам пришлось не с простыми солдатами и офицерами, а с подготовленными морскими пехотинцами.

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Источник фото: amalantra.ru







Помимо выведенного из строя оружия и средств полевой коммуникации, фронтовой спецназ россиян захватил трофей - флаг 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ и важные документы украинского подразделения.

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Кроме того в районе Антоновского железнодорожного моста высокоточным ударом тяжелой авиационной бомбы ФАБ-1500, оснащенной модулем УМПК, было разрушено место высадки украинских морпехов. По версии российских экспертов, ВСУ в районе Херсона пытается провести отвлекающий маневр от сил, возобновивших штурм российских позиций на Запорожской ЛБС.