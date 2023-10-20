Не в последнюю очередь это связано с всевозрастающей ролью РЭБ российской армии

Операторы украинских разведывательных БПЛА решили изменить тактику использования наблюдательных "птичек". Теперь дроны-разведчики украинской армии при приближении к российским позициям стараются максимально "затеряться" в рельефе местности. Так на Краснолиманской ЛБС наблюдательные воздушные аппараты ВСУ стал больше снижаться и осуществлять свой полет на сверхмалых высотах, используя, как естественный барьер, складки географического рельефа. Первым заметил новую "диспозицию" украинских БЛА офицер с полевым позывным Молния, служащий в должности начальника дивизиона ЗРК "Тор" группировке ЦВО и рассказавший о "новаторстве" корреспонденту ТАСС.





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Разведывательный БЛПА ВСУ - Лелека-100. Источник фото: google.com







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Как заметил командир дивизиона, операторы дронов с украинской стороны никогда ранее не летали так низко, порой снижаясь меньше "критической" высоты в 100 метров. Но подобные маневры лишь на первых порах удивляли российских зенитчиков и ракетчиков. Но на сейчас у ВС РФ есть прекрасное противоядие против "низколетящих", и украинские дроны сбиваются в том же количестве, что и месяцем раньше, - резюмировал Молния.