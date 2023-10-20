Контрудар ВС РФ был настолько неожиданным, что передовые части ВСУ бросают укрепленные окопы

В Работино у ВСУ дело идут не самым лучшим образом: по информации ТГ-канала "военкоры Русской весны", в занятом украинской армией после многомесячных боев, сопровождавшихся большими потерями войск официального Киева, прямо сейчас в основательном количестве теряют пехотные подразделения и бронированную технику.

Самый жар сражений происходит между Копанью и Работиным, когда ВСУ видя бесперспективность своего потенциального наступления в районе Работино, перешли основной наступательный акцент на Копань. Но прямо сейчас здесь получается не то что бы идти вперед, а бросая уже занятые позиции, отступать. Сообщается что локальным разгромом ВСУ занимается 291-й полк, массированным огнем накрывая живую силу, очаги сопротивления и вооружение.

реклама





Источник фото: rbc.ru







рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем проблемы в указанных населенных пунктах для украинской армии предсказывались ранее, когда старший офицер 65-й мехбрегады украинской армии Игорь Король прямо заявил, что дальнейшее продвижение вперед к российским позициям равнозначно 100% переходу в мир иной. А необходимые для потенциально успешного штурма российской обороны резервы отсутствуют от слова совсем. Поэтому если украинская сторона и пытается атаковать, то только ночью - для минимизации своих потерь.