Любовь к своей новой Родине надо доказать

Выступая на выездном заседании военно-научной конференции Клуба военачальников России, глава отечественного Следкома сделал предложение по части мигрантов. Бастрыкин считает, что новые российские граждане, перебравшиеся на свою новую родину, должны показать своими активными действиями и осознанной гражданской позицией, что их решение жить в самой большой стране мира продиктовано не какой-нибудь сиюминутной выгодой и лишь корыстными мотивами, а готовностью послужить на благо новоприобретенному Отечеству. Если новый гражданин выражает стойкий отказ и открытое неприятие исполнить воинский долг перед Россией, то может быть такой человек просто не достоин гражданства РФ?, - задается вполне справедливым вопросом руководитель следственного комитета.





реклама

Скриншот видео с выступления. Источник фото: ТГ-канал "ura.ru"







рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этих мер, точнее предложения, вынуждающего отсеять "недобросовестных" мигрантов, Бастрыкин подал идею для внедрения "обязательной сим-карты" одного из российских операторов при въезде на территорию РФ. Именно такая карта позволит привязать действующий номер перебравшихся в Россию к личному кабинету на портале Госуслуг.