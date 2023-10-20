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В Германии расценки на электроэнергию упали на рекордные на 46,2%
Но обычный сахар подорожал на на 84,7%

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   Федеральное статистическое управление Германии в канун окончания года решило поделиться с ситуацией с ценами на критически важный ассортимент продуктов и услуг. И согласно общему фону статистических исследований, общегерманские цены снизились за минувший месяц на существенные 14,7%. Причем этот показатель ранее никогда не достигался с момента ведения такой статистики с февраля 1949 года.

   Как свидетельствует Destatis, энергоносители в виде нефти и газа в немецкой республике упали в размере 33,5% от прошлогодних показателей, электроэнергия подешевела на 46,2%, что можно иначе назвать обвалом в пользу местного населения. Упали в цене сопутствующие товары, такие как цветные металлы и продукция черной металлургии - 11,2%, так и удобрения и производные азота, скатившись до уровня в 42,9%. "Прогнулась" в сторону уменьшения и цена на древесину в 20,8%.

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Источник фото: ria.ru


    Но есть и обратная ситуация, правда с приставкой "облегченный режим": товары с коротким сроком годности поднялись в цене на 5,3%. Именно так подорожали продукты питания, в массе своей на несущественные 5,5%.

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   А вот что точно неприятно удивило немецких обывателей, так это взрывной рост цены на обычный сахар-песок, с галопирующей ценой, поднявшейся до рекордных 84,7%.

#фрг #новости германии #destatis #федеральное статистическое управление фрг
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