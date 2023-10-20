То ли дело кассетные боеприпасы американцев - здесь нет ничего "запрещенного"

Мощность "Солнцепека", относящегося к тяжелым огнеметным системам, настолько впечатлила американцев, что они попытались ввести её в реестр оружия массового поражения. Если бы у них получилось сделать задуманное, то использование его на поле боя было бы невозможным. Исторические перипетии в беседе с военными обозревателем Ленты вспомнил эксперт военного дела Юрий Кнутов.





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ТОС-1А "Солнцепёк". Источник фото: sn-gazeta.ru





Руководитель Музея войск ПВО рассказал, что пусковая установка "Солнцепека" смонтирована на гусеничном шасси российского ОБТ Т-90, и использует в качестве боеприпасов термобарические заряды. Правда ввиду технических особенностей, максимальная дальность применения грозного оружия не более 7 километров. Поэтому для поражения целей нужно приблизиться как можно ближе к ЛБС.





ТОС-2 "Тосочка", Источник фото: en.wikipedia.org







И как считает отставной офицер, мощность атак этой системы такова, что обескураженные уроном таких боеприпасов, военные США старались протолкнуть свое решение об отнесении ТОС к оружию массового поражения. А вот попытки создать нечто аналогичное в Северной Америке успеха не имели.

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Ещё больше злит Пентагон появление на СВО обновленной версии Солнцепека - ТОС-2 на колесном шасси Урала-63706. Причем обновленная версия "Тосочка" не только мобильней и быстрей, но и обладает "режимом автомата" и повышенной дальностью стрельб, составляющей весомые 20 км. Кроме того в ближайшей перспективе могут появиться специальные боеприпасы, имеющие максимальную дальность поражения в 100 км. А очередной модернизированный вариант оснастят передовым модулем навигации, делающем выстрелы "Тосочки" ощутимо точней.