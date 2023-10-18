В частности высокопоставленный дипломат инкриминирует им совершение военных преступлений против палестинского анклава

Эмбарго нефти для Израиля и суд над руководством еврейского государства должен ожидать ближневосточную страну, а не поддержка и сожаление со стороны мирового сообщества, считает главный дипломат Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, таких жестких мер будет достаточно для оперативного ответа за военные преступления израильских войсковых подразделений против палестинского анклава в секторе Газа.

Так же Абдоллахиан взывает к протоколированию и последующей фиксации абсолютно всех противоправных свершений израильской армии с подключением Секретариата Организации Исламского Сотрудничества. Активные действия ЦАХАЛ уже привели к большому количеству потерь среди мирных гражданских в палестинской автономии.

реклама





Источник фото: google.com







рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А тем временем текущий лидер США Джо Байден официально отказался от посещения Иордании в попытках поучаствовать в урегулировании эскалирующего палестино-израильского противостояния. Решение о непосещении соседствующей с Израилем Иордании было принято после того, как палестинский глава отказался приехать на это мероприятие. Своим условием для возобновления встречи он назвал полный отказ израильской стороны от неизбирательных бомбардировок Газы. Такая обстановка позволила Байдену только посетить Тель-Авив.