Российский "Скайнет" приобретает опыт и развивается дальше

В российской армии идут в ногу со временем и уже в зоне российской спецоперации на Украине проводят полноценные бои роботы, точнее платформы на их основе с вооружением: пулеметный штурмовик Бр-2 и робот для установки мин - "БР-1". Что первый, что второй показали тот самый успех на поле боя, прекрасно сочетаясь с действиями наземных штурмовых групп или если надо, демонстрируя свой "железный нрав" во время сдерживания наступления превосходящих сил оппонента по ту сторону "ленточки". Самих же боевые роботизированные платформы "засветились" на специализированном форуме "Интерполитех" в Москве, чем рассказали в ТАСС, имея осведомленный источник из НПО "Герань".





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Источник фото: topwar.ru







На стороне российской армии воюет по меньшей мере 50 единиц таких роботов.





Источник фото: tass.ru





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А вот в другой современной армии мира, показавшей свою слабость в первые сутки неожиданного нападения палестинских формирований, быстро учатся, перенимая передовой российский опыт по части защищенности и выживаемости танков при их встрече с мобильными средствами поражения, приобретаемых, в том числе и на международных торговых площадках, таких как Aliexpress. Речь идёт о защите противодронными козырьками от дронов-сбрасывателей и беспилотников-камикадзе.