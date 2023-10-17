Правда общая граница с РФ составляет 1300 километров

"Аналог" Великой китайской стены, но на границе с Россией, вознамерились возвести в Финляндии. Постройка забора начнется прямиком в следующем году, проинформировала пограничная служба небольшой северной республики.

Первый участок граничного заслона уже возведен и составляет небольшие 3 километра в городской округе Иматра. Всего же здесь по финским планам протянется ограждение общей длиной в 70 км.

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Источник фото: atorus.ru







Между тем по логике вещей, где длина общей границы между Финляндией и Россией составляет 1300 км, в Хельсинки не торопятся возводить столь протяженный забор с датчиками и камерами наблюдения. Как оказалось, столь "сибирские" расстояния не нуждаются в сплошной линии ограждений, и достаточно лишь 200 километров забора, но оснащённого по последнему писку охранных систем.

Между тем согласно секретному приказу финского МО, местным жителям будут доплачивать в случае изъятия и использования их земель в нуждах военных.

Всего же по задумке строителей, полностью массив стены будет возведен и соответствующе централизованно подключен к сетям наблюдательных коммуникаций к 2026 году.

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Между тем финский турист сказочно удивился обилию продуктов питания на ломящихся под их тяжестью торговых развалов Санкт-Петербурга.