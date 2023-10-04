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"Магазины забиты продуктами, в кафе полно людей" - финский турист рассказал про Санкт-Петербург
Финская пресса ожидала услышать про падающих в голодный обморок горожан, а тут такое

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   Финские СМИ оказались разочарованы поездкой своего туриста в "северную столицу" России - город Санкт-Петербург. Как оказалось, в прессе Хельсинки ожидали услышать рассказы про "голод и холод", а жители российского миллионника ни в чем себе не отказывают и продолжают наслаждаться жизнью. Вышло так, что питерцев вообще "не трогает" вступление Финляндии в НАТО, к неудовольствию первой.

   Так житель страны "вечных снегов" Юха Перттула решил "экстремально" отдохнуть, для чего самым лучшим вариантом ему показался отдых в северной Пальмире из-за якобы пробежавшей в отношениях между двумя странами-соседками черной кошки.

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Источник фото: peterburg.guide


   К удивлению финна ещё на погранпереходе его встретили приветливые, но старающиеся держаться строгими пограничные работники РФ, вежливо пожелавшие счастливого пути и приятных впечатлений от посещения России ему же. Дальше - больше. Город, построенный Петром Великим, совершенно не изменился с момента введения санкций: магазины ломятся от всевозможных продуктов, а кафе переполнены людьми. Цены с момента прошлого визит немного выросли, но не остались стоять на месте зарплаты и пенсии. А "смертоносные санкции" оказались не более чем страшилкой-блефом: так любопытному путешественнику удалось найти и "дефицитный" французский коньяк, и даже вино из далекой Австралии.


Источник фото: viplightgroup.ru


    В рассказах для Iltalehti Перттула акцентировал свое внимание на существенное увеличение китайских авто на дорогах города, и что особенно интересно, местные фабрики и заводы работают в режиме 24\7, но по прежнему нуждаются в рабочей силе. Единственное чего стало меньше, так это иностранных туристов.


Стеллажи финского магазина. Источник фото: dp.ru


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   И как бы это не было смешно, Юха Перттула с момента своего последнего визита в бывший Ленинград отметил, что качество российской туалетной бумаги стало много лучше, чем до прихода санкций, а сама она подешевела. Поэтому уже в качестве финского дефицита он увез гигантскую упаковку средства личной гигиены к себе на родину, где его уже ждали зияющие откровенными пустотами полки магазинов и болезненный и постепенно начинающий чахнуть без русских туристов местный бизнес.

#санкт-петербург
Источник: tsargrad.tv
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