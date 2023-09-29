Секретные договоры на изъятие земель уже начали заключаться

Финская армия хочет взять "в аренду" земельные наделы местных жителей, граничащих с российской территорией. Необходимые секретные договоры уже заключаются в оперативном порядке между Силами обороны Финляндии и местными жителями, сообщает Helsingin Sanomat.

По версии газеты, процесс начался не сейчас, а вот уже на протяжении 18 месяцев, финская армия стала обладательницей права на проведение фортификационных мероприятий спустя 24 часа, как только примет окончательное решение на это. И по истечении этого времени земельные участки должны стать местом для возведения оборонительных линий и укрепрайонов. Если так случится, вполне возможен вариант и заключения новых договоров аренды по поводу уже возведенных защитных строений.

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Источник фото: iz.ru





Как сообщают журналисты крупнейшей финской газеты, за сутки до начала инженерных мероприятий, финская армия должна звонком по телефону, уведомлением по электронной почте или обыкновенным письмом известить владельца о начале строительства.

Узнали корреспонденты издания и "цену вопроса": гектар использования приграничной финской земли власти обойдется в 4800 евро. За ущерб имуществу, если таковой будет, придется заплатить по "отдельному тарифу".





Источник фото: bbc.com





Договорные обязательства будут действовать на протяжении 20 лет. При заключении этого юридического обязательства хозяин земли получает "подъемные" в размере 750 евро. Согласно данным, уже не менее десятков местных жителей согласились подписать подобные контракты.

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Хельсинки вступили в военно-политический альянс НАТО 4 апреля 2023 года. И по результатам только 5-месячного членства официальные власти Финляндии стали понимать, что подобный "клуб" оказался государственному бюджету "в копеечку".