Змеевик на Западе называют "убийцей авианосцев"

Все работы, в том числе НИОКР, над баллистической ракетой "Змеевик", способной поразить любой западный корабль, в том числе авианосец, приостановлены. О паузе в работе над противокорабельным средством поражения рассказали в "Звезде".

Автор новостной заметки Андрей Союстов оперативно написал о первом публичном появлении "Змеевика" в информационном пространстве, когда 12 июля в прошлом году в МО поделились данными, что отечественными военными инженерами создается ракета с гиперзвуковым модулем, ориентированная против кораблей противника. В министерстве обороны рассказали, что приоритетом для поражения воздушного средства поражения являются крупные надводные силы потенциального оппонента - например авианосцы. Если сравнивать "Змеевик" с зарубежными аналогами, то максимально ему будут близки DF-21D и DF-26 китайского производителя.

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Полет "Циркона". Источник фото: pervo.ru





Но на октябрь 2023 все работы над ракетой заморожены. Как объясняет редактор публикации, в ОПК решили, что лучше "синица в руке, чем журавль в небе", точнее первоочередной задачей является усовершенствование ракетных образцов, поставляемых в войска и ими же использующихся. Тем более в момент действующей спецоперации на Украине. Между тем "Змеевик" одно из лучших вооружений в мире, но к настоящему моменту его невозможно выпускать промышленными сериями, а вот "Циркон" и тот же "Кинжал" - можно. Поэтому со "Змеевиком" можно и нужно повременить, посчитали в ОПК и в МО РФ, - приводит аргументы Союстов.

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Теперь все силы разработчика брошены на улучшение качественных характеристик других ракет, применяемых на СВО.