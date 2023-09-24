Приоритеты поменялись - теперь все внимание усовершенствованию действующих образцов

Отечественный ВПК решил поставить на паузу все работы, касающиеся разработки противокорабельной ракеты "Змеевик", специально создаваемой под поражение надводных кораблей самого большого класса - например классических авианосцев.

Как сообщили инженеры, участвовавшие в перспективном проекте, все ресурсы теперь перенаправлены на модернизирование реактивных снарядов, уже стоящих на вооружении. Но все это было сказано на неофициальном уровне и "легального" подтверждения от пресс-службы оборонного предприятия на сегодняшний момент нет, рассказал ТАСС.

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Гиперзвуковой комплекс "Змеевик". Источник фото: gazeta.ru







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О том, что гиперзвуковой "Змеевик" активно разрабатывается, было доведено до публичной плоскости в прошлом году. Но как раскрыли, работы над баллистической ракетой давно ведутся и имеют некоторый успех. Ближайшим родственником российского образца можно назвать китайскую КР DF-21D, способную наводиться на судно по спутнику, где на "последних метрах" дистанции осуществляется коррекция в автоматическом режиме. Точных данных о максимально преодолеваемом расстоянии нет, но точно известно, что 5000 км для такого снаряда не предел. Как стало известно, приоритетной целью для "Змеевика" станут корабли, способные использовать гиперзвуковое вооружение "Dark Eagle". Правда заокеанские инженеры не справились с созданием своей ракеты, поэтому до появления "Темного орла" будут приостановлены работы и над "Змеевиком".