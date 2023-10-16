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Madarator
126-я бригада БО ЧФ разгромила подразделение элитного полка ССО ВСУ и захватила редкие трофеи
Украинские спецназовцы были вооружены не хуже голливудских суперкомандос, но тем не менее...

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   Сейчас жарко не только в донецкой Авдеевке, где украинская группировка в потенциале своем может попасть в окружение с соответствующими потерями, "огнеопасные" столкновения случаются и в акватории Днепра, где совсем недавно получившая почетное наименование "Гвардейской" 126-я бригада БО ЧФ, приняла самое деятельное участие в разгроме элитного украинского формирования.


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Источник фото: free3d.com


   Так, во время сражений за острова Днепра в Херсонской области, бойцы 126 Гв. ОБрБО в столкновении с одним из отрядов 3-го полка ССО ВСУ смогли взять редкие трофеи.

   Примером последних может служить прибор ночного видения GPVNG-18, так называемые панорамные очки ночного видения, увеличивающие многократно массив поступающей информации и соответствующие в должной мере принципу OODA (наблюдай, ориентируйся, решай, действуй). 


GPVNG-18. Источник фото: "Канал специального назначения"


Экспорт этой модели и даже руководства пользователя подпадает под действие закона ITAR. При нарушении оного возможно получить и тюремное заключение. Но, видимо, российских морпехов такие сложности совершенно не пугают, и они будут пользоваться редкой моделью из Америки в свое благо продолжительное время. Так что о каком дефиците говорит Владимир Зеленский? Украинские войска (по крайней мере, спецназ) снабжается не хуже голливудских персонажей всем необходимым и даже больше. Разве что пока портативные лазерные разуплотнители не поставляют.


Гранатомет М320. Источник фото: "Канал специального назначения"

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#ссо всу #126 гв. обрбо #126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны #3-й полк ссо всу #gpvng #украинский спецназ
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