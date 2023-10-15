Всё это произошло буквально за четверть суток

В Германии происходит свое палестино-израильское противостояние, пока что в сугубо гражданском дискурсе. Так город Виттен стал ареной яростных заочных споров по поводу того, какой флаг должен реять над местным официальным заведением. Власти решили, что израильский. Но неизвестный ночью 12 октября забрался на крышу здания и сорвал государственный символ еврейского государства, - сделала заявление местная полиция.

В полицейском рапорте указывается, что "история" попала на запись уличных камер. В объективы оптики угодил темноволосый мужчина в приметной одежде. К настоящему моменту его личность не идентифицирована.

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Источник фото: mk.ru







И уже сразу после "ночи исчезающих израильских флагов" штандарт Израиля снова был демонтирован, правда, теперь "без кражи". Снятый флаг оказался брошенным здесь же.

О таком же инциденте написал и Bild. Правда, "флагопад" случился в Леверкузене.

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Прямо сейчас израильская армия стоит "отмобилизованная" на границе сектора Газы и ждёт приказа на проведение масштабной наземной операции. Предлогом для её начала выбран поиск и задержание высокопоставленных членов ХАМАС, виновных в субботнем вторжении.