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В Судане на военной базе Вади Сейдна произошел вооруженный конфликт между двумя группами бойцов. Одну сторону представляли наёмники-украинцы, другую - вооруженные силы местного государства (суданской республики). Так, в РИА Новости, ссылаясь на новостное агентство Al-Mashhad Al-Yemeni, сообщили о конфликте в городе Хартум.
Как оказалось, противостояние началось между вооруженными украинцами, подвизавшимися на ниве наёмничества, и суданскими военнослужащими. Сначала начался обычный спор, на волне разговоров о том, правомерны ли были массовые удары ВВС Израиля неизбирательными свободнопадающими бомбами по жилым кварталам сектора Газы. Украинцы поддержали такие атаки и потенциальную наземную операцию. Что, естественно, не понравилось противоборствующей стороне, очевидно поддерживающей Палестину.
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Источник фото: iz.ru
Вся история закончилась весьма плачевно: обе стороны конфликта понесли людские потери - у украинцев погибло 8 человек, у Судана - 10. Данный факт лишний раз подтверждает, что украинские бойцы есть в Судане, в частности, в воздушной гавани Вади Сейдна.
Между тем большое количество израильских инструкторов, офицеров и наёмников в массе своей покидают расположение ВСУ и переезжают в еврейское государство на помощь действующей армии, думающей проводить или нет масштабную наземную операцию в секторе Газа, якобы для захвата высокопоставленных членов ХАМАС.