А весь мир покроет паутина рецессии

Американское издание Bloomberg предсказывает рецессию мировой экономики, если конфликт между Израилем и Палестиной расширится. Так, потенциальная война между Ираном и Израилем может привести к росту цены на нефть, баррель которой будет стоить $150, пророчат в газете. Следствием чего станет то самое замедление экономики, способное аукнуться всей планете.

Так, субботнее нападение ХАМАС на Израиль и его ответная жесткая реакция привели к гибели тысяч людей. Всё это вовсе не затихает. И, как показывает историческая практика, все противостояния на Ближнем Востоке обычно приводят к росту цен на ископаемые. Причем риск возрастает с каждым новым днём, так как ничто не указывает, что правительство Биньямина Нетаниягу отказалась от проведения наземной операции на территории сектора Газа. При таком развитии событий нельзя исключать, что к противостоянию подключатся повстанцы Ливана и Сирии, являющиеся союзниками ХАМАС.

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Израильская Меркава. Источник фото: rbk.ru







Ещё хуже будет, когда за Палестину "подпишется" Иран. Тогда нефтяные рынки запросто установят плашку на нефть в размере 150 американских долларов за баррель, вынудив просесть мировую экономику на 1,7%. В таком случае мировое производство снизится на 1 трлн.$.

Но ещё рано "бояться", считают в редакции журнала, так как возможны три сценария.

Согласно первому, конфликт может ограничиться лишь столкновениями в самой палестинской автономии, чему примером может служить ситуация 2014 года, когда члены ХАМАС похитили 3 израильтян и убили их. Тогда ЦАХАЛ провел наземную операцию в Газе, когда погибло около тысячи человек.

Если примерно так и будет, США введут новые санкции против Ирана и его нефти, которые для мировой экономики быстро "компенсируют" Саудовская Аравия и ОАЭ. Влияние на мир это окажет самое минимальное.





Источник фото: kommersant.ru







Второй вариант. Война прокси Ирана, шиитской Хезболлы, против Израиля. Тогда пожар сражений может достичь Сирии и Ливана. А уже дальше может последовать вполне вероятный конфликт между исламской республикой и еврейским государством. Во втором варианте цены на нефть вырастут на 10%, а мировая инфляция достигнет значения в 6% - что относительно не много.

Третий вариант - он же максимально экстремальный. Прямая война между Тегераном и Тель-Авивом. Неприятным "подарком" будет глобальная рецессия со скачками цен на нефть с последующей атакой экономического "возвышения". Инфляция разумеется не останется в долгу.





Хезболла. Источник фото: gazeta.ru







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Правда, как заверили обозреватели Bloomberg, этот сценарий наиболее фантастический по ряду причин, где от его "осуществления" не выиграет никто, в том числе и глобальные игроки в лице Китая, США и России.