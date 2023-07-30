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Самолёт 5-го поколения Су-57, стоящий на вооружении истребительной авиации, признан самым опасным в ВКС РФ. Такого мнения придерживаются в редакционной коллегии специализированного издания Military Watch.

Благодаря колоссальной подвижности и ошеломляющей убойной мощности ракетного вооружения Р-77М и Р-37М "воздух-воздух" и иного бортового вооружения, этот тяжёлый истребитель крайне опасен в воздушном бою.

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Помимо этого в американском издании лишний раз подтвердили, что Су-57 активно используется, в том числе и в российской спецоперации на Украине.





Источник фото: ru.wikipedia.org





Журналисты похвалили специальное покрытие самолёта 5-го поколения, способное "без лишних нервов" отправить технику на выполнение наиболее сложных лётных заданий, где иные самолёты такого же класса и уровня развития могут спасовать.

Немаловажным фактором, добавляющем "плюсов" этой современной технике в составе ВКС РФ, считается его относительно недорогая стоимость предполётного обслуживания.

Для Су-57 уже разработан и активно используется и "БПЛА-компаньон" - тяжёлый ударный дрон С-70 "Охотник".