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Madarator
В сентябре Россия получила рекордную выручку от экспорта нефти в 19 млрд долларов
Как говорится, что русскому хорошо, то немцу - "могила"

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   Пока две авианосных ударных группы по срочному приказу из Белого дома на всех парах мчатся в акваторию Средиземного моря выразить "несокрушимую" поддержку государству, которое по всем стандартам западной "демократичности", без всяких на то решений ООН, вбомбливает в каменный век, не соблюдая при этом никакой избирательности целые мирные кварталы арабского анклава сектор Газа, в России "без шума и пыли" отчитались о крупнейшей выручке от экспорта нефти за последние 15 месяцев.

   На минуточку, сумма денежного "урожая" оказалась равной 19 млрд. долларов. Как говорится, почувствуйте разницу. 

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Источник фото: ria.ru


   Причем это данные не "с потолка", взятые в Кремле для подбадривания народных масс в России, а достоверные данные с полной верификацией от Международного энергетического агентства. По его данным Россия смогла выйти на результат в 400 тыс.баррелей в сутки. Но и это ещё не всё. Спрос на российскую нефть сделал её ещё дороже. Теперь чёрное золото с лейблом "made in Russia" торгуется до 82 долларов за баррель. 

   Разумеется, эскалация палестино-израильского конфликта не способствует падению российской валютной выручки от продажи полезных ископаемых. И чем дольше длится конфликт между Израилем и ХАМАС, тем выше шанс, что нефть станет ещё дороже, а доходы российского бюджета покорят новую ступеньку роста. И это касается не только нефти.


Источник фото: aa.com.tr


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   А вот поддержка Украины, которая так и не дала тот "результат", на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе, наоборот, отдаляет первую от продолжения финансирования по причине бесполезности, как российского тарана. Как говорится, пообещал контрнаступление "до Кремля", покажи его. Но даже по сообщению с мест, и не от кого-нибудь, а от украинских солдат, после многомесячных "мясных штурмов", как их называют ударные группы ВСУ, захват Работино оказался мифом, и на 100% село не контролируется украинской армией.

#санкции #россия и западные санкции #топливные санкции
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