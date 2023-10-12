Ситуация накаляется с каждым новым часом

На Тель-Авив повторно летят ракеты, выпущенные ХАМАС и "Исламским джихадом"* (организация запрещена в России). Об очередной атаке со стороны пропалестинских сил сообщило военное ответвление ХАМАС сегодняшним вечером.

Как следует из официального обращения группировки, огневой налет связан с ответом на неизбирательные обстрелы поселений сектора Газа, в том числе абсолютно гражданских кварталов, где проживают сугубо мирные жители палестинского анклава.

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Источник фото: newizv.ru







Об обстреле израильской столицы сообщили и в бригадах "Аль-Кассам" и "Аль-Кудс" (входит в военное ответвление "Исламского джихада").









Всё это стало итогом неожиданного нападения палестинских группировок на территорию Израиля в результате субботней атаки ранним утром. К настоящему моменту с обеих сторон счёт погибших перевалил за тысячу, число раненых исчисляется несколькими тысяч. Так же известно о сотне заложников, угнанных ХАМАС и союзным ей группировкам в свои подземные убежища в секторе Газа, среди пленников есть и иностранные граждане, в том числе и американцы.





Источник фото: news.ru







Российская сторона предложила Палестине и Израилю свои посреднические услуги в урегулировании конфликта.

Обоюдные шаги, избранные противостоящими сторонами, ни капли не приближают ближневосточный регион к долгожданному миру и добрососедскому существованию, а лишь раскручивают маховик взаимного насилия и ненависти к друг другу по религиозному и национальному признакам.

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* - "Исламский джихад" запрещенная в России террористическая организация