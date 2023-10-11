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Израильской армии пришлось для атак по удаленным районам палестинской автономии использовать массивные снаряды, находящиеся в местном резерве. Об изъятии из арсеналов больших артиллерийских боеприпасов написал портал Ynet.
По информации источника, поделившегося информацией с обозревателем издания, дальнобойность одного выстрела составляет 40 километров, что гарантирует поражение цели на всей площади сектора Газа.
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ЦАХАЛ атаковал не менее чем 2,6 тыс. целей в секторе Газа. Источник фото: interfax.ru
Так же известно, что данная разновидность артиллерийского боеприпаса долгое время не использовалась, находясь на артиллерийских складах начиная с 2006 года, когда Израиль участвовал во Второй ливанской войне.
Кроме того по данным The Times of Israel, ЦАХАЛ для обстрела мирных кварталов стал использовать установки РСЗО.
А между тем ситуация на местах продолжает оставаться напряженной и американские военнослужащие, прибывшие на землю обетованную для участия в совместных учениях, вынуждены в экстренном порядке вылетать в США из-за возросших угроз личной безопасности, сообщает издание Defense One, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.