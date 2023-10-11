ВСУ здесь копируют опыт обороны Бахмута

ВС РФ разработали план по взятию Авдеевки в оперативное окружение. Для этого вокруг населенного пункта уже контролируются российскими штурмовыми подразделениями доминирующие высоты над местностью. А для прекращения снабжения гарнизона по открытой территории заблокирована трасса, ведущая в город. Примечательно, что бои кипят не только на поверхности, но и под землей, где в активной фазе протекают операции по штурмовке подземных оборонительных туннелей и позиций.





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Захват господствующих высот и блокирование важной трассы. Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





И, как считает старший офицер в отставке Анатолий Матвийчук, в Авдеевке происходит повторение битвы за Мариуполь и Артемовск, где для удержания в постоянном напряжении обороняющейся стороны атаки проводятся непрерывными волнами - одна за одной. И ВСУ, как резюмирует экс-полковник, оказались не готовы к такому варианту развития событий.





Источник фото: novorosinform.org







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По предположению Матвийчука, в Авдеевке противник поверил в свою стойкость и исключительность возведенных здесь за долгое время оборонительных узлов, уходящих порой на много метров под землю. Украинская армия до последнего верила, что построенные по западным лекалам фортификационные линии невозможно взять в принципе. В районе Бердичей силы ВС РФ прорвали фронт, тем самым приведя в бегство местные подразделения. Ещё один обходящий фланговый удар нанесен параллельно, что может угрожать полноценным котлом всей авдеевской группировке.