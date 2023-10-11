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В Авдеевке российские силы перешли к штурму подземных бункеров-городов
ВСУ здесь копируют опыт обороны Бахмута

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   ВС РФ разработали план по взятию Авдеевки в оперативное окружение. Для этого вокруг населенного пункта уже контролируются российскими штурмовыми подразделениями доминирующие высоты над местностью. А для прекращения снабжения гарнизона по открытой территории заблокирована трасса, ведущая в город. Примечательно, что бои кипят не только на поверхности, но и под землей, где в активной фазе протекают операции по штурмовке подземных оборонительных туннелей и позиций.


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Захват господствующих высот и блокирование важной трассы. Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"


    И, как считает старший офицер в отставке Анатолий Матвийчук, в Авдеевке происходит повторение битвы за Мариуполь и Артемовск, где для удержания в постоянном напряжении обороняющейся стороны атаки проводятся непрерывными волнами - одна за одной. И ВСУ, как резюмирует экс-полковник, оказались не готовы к такому варианту развития событий.


   Источник фото: novorosinform.org


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   По предположению Матвийчука, в Авдеевке противник поверил в свою стойкость и исключительность возведенных здесь за долгое время оборонительных узлов, уходящих порой на много метров под землю. Украинская армия до последнего верила, что построенные по западным лекалам фортификационные линии невозможно взять в принципе. В районе Бердичей силы ВС РФ прорвали фронт, тем самым приведя в бегство местные подразделения. Ещё один обходящий фланговый удар нанесен параллельно, что может угрожать полноценным котлом всей авдеевской группировке.

#авдеевка #битва за авдеевку
Источник: rg.ru
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