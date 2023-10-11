Что-то, а быстро уезжать армия США после Афганистана умеет делать прекрасно

Как только руководство Пентагона узнало о нападении ХАМАС на Израиль, в оперативном порядке была разработана операция по эвакуации американских военных, находящихся на территории ближневосточного государства. Для этого на землю последнего в экстренном режиме был отправлен транспортный самолет C-17 для вывоза группы американских военнослужащих. О проведенной операции рассказало Defense One, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве.

По словам представителя американского МО, транспортное средство прибыло в аэропорт Бен-Гурион полностью пустым, а при вылете внутри были только военные с гражданством США.

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Источник фото: af.mil







Как оказалось, военные прибыли в Израиль для совместных учений с местной армией. И как только стало известно о нападении ХАМАС, учения были отменены, а американские военнослужащие затребовали срочной эвакуации.





Взрывы в районе Исламского Университета в Газе. Источник фото: ТГ-канал "МИГ России"





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Первая эскалация палестино-израильского противостояния началась минувшим субботним утром, когда силы ХАМАС смогли в ходе боев проникнуть на приграничные земли Израиля в ходе тщательно спланированного вторжения, по ряду косвенных признаков и интервью с одним из руководителей палестинской группировки, готовилось на протяжении больше года. В результате неожиданного нападения были пленены не менее 100 гражданских и военных с разгромленных баз и уведены на территорию сектора Газа. Как ответ на эти действия, ЦАХАЛ начал бомбардировку жилых кварталов обособленной территории проживания палестинцев, а сегодня авиационным ударом уничтожил Исламский Университет в Газе.