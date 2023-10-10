Никто не хочет, чтобы такая АПЛ незамеченной всплыла где-нибудь рядом с Нью-Йорком

Руководство Пентагона осведомлено о начале постройки в КНР "тяжелых" атомных подлодок следующего поколения. Вместе с тем АПЛ проекта 096 вызывает существенное беспокойство и расстройство в среде американского генералитета из-за их ударной мощности и вместе с тем прекрасной малозаметности, которой они обязаны российским военным специалистам, поделившимися с китайскими инженерами своей прорывной технологией.

Type 096 стал причиной плохого сна у американских адмиралов. Новые китайские подлодки не просто прекрасно вооружены баллистическими ракетами, но и замечательно скрываются в толщах океанских глубинных вод, тем самым затрудняя их обнаружение. По словам Кристофера Карлсона, в бытность свою опытным подводником и имеющим статус известного эксперта по направлению военно-морская разведка, передовые АПЛ Пекина ни в коем случае нельзя недооценивать, чьи слова приводит отечественное издание "Военное обозрение".

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Источник фото: topwar.ru







Между тем в США выражают уверенность, что китайцы не смогли сами додуматься до бесшумного покрытия и внутреннего устройства своих подводных крейсеров, а воспользовались услугами российских военных специалистов, в тесном содружестве с которыми и смогли внедрить технологию Москвы в постройку своего Типа 096. По сообщению Китая, новая АПЛ должна вступить в ряды местного ВМФ в 2030 году.

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Новая подлодка способна создать ощутимый задел перед новым военным блоком AUKUS и сдержать экспансионистские намерения агрессивного альянса под руководством США. По мнению некоторых флотских экспертов, между отечественными стратегическими ракетоносцами "Борей" и новыми 096 существует зримое сходство.