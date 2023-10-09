Как оказалось, "гонять кочевников" это не то же самое, что противостоять регулярной армии РФ

В Asia Times предположили, что армия США изучив обширный опыт по применению тяжелой бронетехники в ходе российской спецоперации, может отказаться от М1 Abrams в пользу "легковесов". Причем новой машиной должны стать беспилотные аппараты, заключили специалисты Пентагона. Причем наземные ударные БПЛА должны быть не только меньшего веса, но иметь меньше технически сложных деталей.





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Источник фото: commons.wikimedia.org







Так в результате исследования оказалось, что современные западные танки в ходе их активного использования на СВО показали крайне низкий процент выживаемости на поле боя. Но даже если танк смог продержаться, то очень трудно обеспечивать его боеспособность в дальнейшем из-за сложной логистики и затрудненного ремонта.





Источник фото: rtvi.com







А если тоже самое коснется в своем потенциале M1 Abrams, то "американец" ещё более сложен в обслуживании и обеспечении топливом из-за его прожорливого двигателя. Между тем, это опять-таки, лишь часть проблем заокеанского ОБТ, ведь из-за своего веса текущая осень станет неприятным сюрпризом для Abrams, а грязь станет последним пристанищем для гусеничной техники из-за океана.

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Между тем перед отправкой все танки Abrams прошли процедуру "раздевания", где лишились секретного оборудования и так называемой брони Чобхэм, созданной в тесном сотрудничестве с британскими техническими специалистами.