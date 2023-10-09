Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
США благодаря конфликту на Украине могут отказаться от производства тяжелых танков Abrams
Как оказалось, "гонять кочевников" это не то же самое, что противостоять регулярной армии РФ

реклама

    В Asia Times предположили, что армия США изучив обширный опыт по применению тяжелой бронетехники в ходе российской спецоперации, может отказаться от М1 Abrams в пользу "легковесов". Причем новой машиной должны стать беспилотные аппараты, заключили специалисты Пентагона. Причем наземные ударные БПЛА должны быть не только меньшего веса, но иметь меньше технически сложных деталей.


реклама

Источник фото: commons.wikimedia.org


   Так в результате исследования оказалось, что современные западные танки в ходе их активного использования на СВО показали крайне низкий процент выживаемости на поле боя. Но даже если танк смог продержаться, то очень трудно обеспечивать его боеспособность в дальнейшем из-за сложной логистики и затрудненного ремонта.


Источник фото: rtvi.com


    А если тоже самое коснется в своем потенциале M1 Abrams, то "американец" ещё более сложен в обслуживании и обеспечении топливом из-за его прожорливого двигателя. Между тем, это опять-таки, лишь часть проблем заокеанского ОБТ, ведь из-за своего веса текущая осень станет неприятным сюрпризом для Abrams, а грязь станет последним пристанищем для гусеничной техники из-за океана.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Между тем перед отправкой все танки Abrams прошли процедуру "раздевания", где лишились секретного оборудования и так называемой брони Чобхэм, созданной в тесном сотрудничестве с британскими техническими специалистами.

#спецоперация #спецоперация на украине #abrams
Источник: kp.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
Американский генерал заявил, что Abrams могут взорваться ещё до того, как пойдут в бой
Риттер: Американские Abrams - это "мобильный стальной гроб" и не помогут украинской армии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
9
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
23
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
26
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

Александр Душа
17:59
Находили подобную ифну, но в нашем случае всё очевидно. Плата очень отличается от оригинала
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
Vito Vago
17:59
Израилю не привыкать бомбить гражданских, всё время этим занимались.
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
Vito Vago
17:56
"Сверхзвук у земли всего-то 350 м/с." Так это и есть скорость звука. Хоть у земли, хоть повыше...
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
KoRnEr
17:54
Не критично
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
gidron69
17:53
Очередная вундервафля сделанная рукожопами...
Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
gidron69
17:53
Вы прослушали разговор тупых ботов(мамкиных политиков) о ситуации на Ближнем Востоке:)) Сайт компьютерный-достали уже политотой,валенки..
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
DIP48
17:49
Вот пусть свой "большой опыт по работе" использует в своем любимом Израиле. Есть где применить. А то пролюбили, понимаешь ли, все полимеры.))) Вот тебе и знаменитая израильская разведка, проспавшая оп...
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Роман Кудлай
17:49
Подозреваю, что перезапись всего файла была связана с тем, что в версии в гите и у вас переводы строк отличаются в итоге гит каждую строку считает как изменившуюся это решается либо настройками гита, ...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
gidron69
17:48
А ты просто тупой...
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
Котолис Кызыл-Оол
17:48
sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio sudo apt update sudo apt install ffmpeg obs-studio это с оф. сайта инструкция
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем