По меткому высказыванию Сергея Шойгу, Су-34 - это наша "основная рабочая лошадь" ВКС РФ

ВКС РФ получили от объединенной авиастроительной корпорации ещё одну партию многофункциональных фронтовых сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Именно эти воздушные машины поколения 4++ по мнению украинских пилотов, вызывают наибольшие проблемы у ВСУ. А между тем приятную новость для российской армии сообщил первым официальный представитель "Ростеха" в понедельничном пресс-релизе.





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Источник фото: ru.wikipedia.org





Пресс-служба госкорпорации прокомментировала событие, где рассказала подробности происходящего. Второй комплект поставок был собран на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. А к настоящему моменту все воздушные единицы, переданные в действующие войска, уже прошли серию, характерных в таких случаях, наземных и летных тестовых "прогонов".

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К настоящему дню состоялось не только наращивание производства Су-34, как потребовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, но и получилось осуществить качественный технологический скачок, расширив ассортимент применяемых боеприпасов, переоборудовав "основную рабочую лошадь" (так назвал в ходе своего недавнего интервью Шойгу фронтовой бомбардировщик) ВКС РФ для использования крылатых ракет большой дальности, заставив лишний раз "напрячься" наших потенциальных противников и сделать настроение тамошних властей в Киеве максимально раздражительным на протяжении всех моментов взлёта Су-34 с российских аэродромов. Ведь помимо Миг-31К, дальнобойные средства поражения авиационного базирования могут находиться и "под крылом" Fullback'a, как прозвали Су-34 в НАТО.