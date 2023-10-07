Таких ОБТ у палестинцев уже несколько штук

Сегодняшнее утро для ряда израильских территорий было омрачено вторжением группировки ХАМАС с иными отрядами поддержки, где общее число атакующей стороны составляло по информации издания Haaretz от 200 до 300 человек. Вездесущая израильская разведка в количестве 3 различных независимых спецслужб не смогла выявить сосредоточение вдоль границы ряда замаскированных позиций, а слаженная работа бойцов ХАМАС используя снайперов, смогла обезоружить часовых и захватить местные израильские поселения и одну военную базу. В частности на последней в качестве трофеев достались те самые ОБТ "Меркава" самых последних модификаций за исключением версии-V. Ряд независимых источников указывают на захваченных 14 тяжелых гусеничных машин, но качественная работа с информацией позволяет утверждать, что палестинские подразделения получили доступ максимум к трем Merkava.





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Хорошо знакомый россиянам символ "V" На Меркаве. Источник фото: Рыбарь





Но сейчас куда больше интересно другое: по мнению ряда экспертов такие бронемашины не очень-то и нужны ХАМАС, что логично - без экипажей и наземной группы прикрытия они станут легкой добычей израильской авиации. А вот кто им обрадуется во все 32 зуба, так это Иран и его армия, в частности КСИР. И есть отчего: электронная начинка - это раз; компоненты секретной брони - это два.





Количество захваченных и уничтоженных Меркав и остальной техники. Источник фото: ТГ-канал Рыбарь





Мечты мечтами, но переправить 70-тонную машину целиком в далекую Исламскую республику не представляется возможным. Но кто сказал про полностью комплектный танк? Нет ничего возможного и в Секторе Газа наверняка есть специалисты с "шуруповертами" и алмазными "болгарками", способные минимумом усилий осуществить операцию по отделению особо интересующих деталей для Тегерана.

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А между тем сам факт уничтожения доселе "неуязвимого" ОБТ относительно простым кумулятивным зарядом лишний раз дает повод для раздумий о безопасности и уязвимости современных тяжелобронированных машин в текущих баталиях.