Сколько нужно времени, чтобы Зеленский не попросил такие танки для ВСУ?

Новая эра и "невозможные" ранее боевые качества - все это в одном флаконе в качестве действующего тяжелого вооружения были представлены израильским ОПК. Так инженеры еврейского государства презентовали основной боевой танк "Barak", содержащий в себе сеть на основе искусственного интеллекта. Во время объявления новинки бронемашину назвали передовым военным достижением.

Выставочный образец относится к пятому поколению танковой техники. А благодаря "тотальному" углу обзора в 360 градусов, экипаж танка получает полный обзор поля сражения. Причем экипажи становятся с "Молнией" единым информационным целым: продвинутый шлем дает оператору возможность находить и сопоставлять цели как спереди, так и сзади.

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Источник фото: cyclowiki.org





Танк "Барак" с полным правом можно отнести к машине для сетецентрической войны, так как бронеединица обменивается данными с рядом стоящей бронетехникой, получающей таким образом информацию для оперативной идентификации цели.

А в качестве "бонуса" танкисты используют сенсорные модули управления, позволяющие помимо прочего совершать ночные вылазки и точные попадания в вечернее время суток.





Ровно 44 года назад был выпущен танк Merkava Mk.1. Источник фото: wiki.warthunder.ru





Одна из главных интриг - сколько стоит один такой "продукт Скайнет". Но по некоторым данным, согласно расчётам Defense News, стоимость "Барака" сопоставима с танком "Меркава 4М". А последний оценивается в 3,5 млн. долларов.

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И ещё толика справочной информации. Этап разработки перспективного ОБТ занял 4 лет, а на серийные рельсы новейшую технику "поставили" месяц назад. По оптимистичным планам танк 5-го поколения к 2025 году должен "вытеснить" все Меркавы, состоящие на вооружении 401-й бригады ЦАХАЛа.