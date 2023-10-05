Спецоперация выступила в роли локомотива развития боевых дронов

Очень сложно не заметить, как российская спецоперация на Украине вызвала неимоверный прогресс в отношении дронов, в частности боевых, где по примеру конфликтующих сторон, государства-наблюдатели, недолго думая, пытаются повторить успешный опыт и начинают строить не просто мини-производства, занимающиеся производством и изготовлением БПЛА, а целые заводы и фабрики, посвященные конкретно беспилотным воздушным аппаратам.





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Источник фото: google.com







Иран, как "задающий" тренд, продемонстрировал тестовые полеты так называемого БПЛА-перехватчика, осуществляющего патрулирование заданного квадрата безопасности, по примеру аэродромного сокола, охраняющего небо воздушной гавани от мешающих полетам птиц. Только в отличие от своего хищного животного прототипа, беспилотный перехватчик "отгоняет" не ворон или иных машущих крыльями субъектов, а конкретно дронов противника, предварительно наблюдая за ситуацией на местности. И по заявлению разработчиков, наибольшего эффекта можно добиться, если для охраны воздушного пространства использовать тактику "роевой команды".





Источник фото: google.com





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Не отстают и в армии Поднебесной, где "каждый солдат" может получить до 4-х дронов, относящихся к разновидности дронов-камикадзе, ввиду своего малого размера и скромного веса, составляющего всего 2 кг, способных поместиться в личном рюкзаке бойца. Искомый БПЛА может разгоняться до 174 км/ч и наводиться на цель. Время патрулирования в воздухе в поисках потенциальной цели в максимальном сценарии составляет 30 минут. По некоторым прикидкам за эти полчаса дрон способен преодолеть больше двух десятков километров и устранить опасность на "спокойном расстоянии" от штурмовой или разведывательной группы. После чего обессиленного и обескровленного противника ждет наземный штурм.