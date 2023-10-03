Не все жители Германии разделяют оптимизма по поводу даже гипотетического расширения ЕС на Украину

Пока германская химическая промышленность довольно резвыми темпами приближается к своему резкому коллапсу и сотни тысяч работников могут остаться без средств к существованию, главный дипломат ФРГ Анналена Бербок рассуждает об увеличении Евросоюза "от Лиссабона до Луганска". Правда как оказалось, расширенного еврооптемизма напрочь лишены читатели Die Welt.

Последним ничего не оставалось, как пожелать госпоже Бербок просто самой остаться на Украине и не лезть с подобной "чепухой" к жителям Германии.

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Источник фото: mk.ru





Неприятный ответ-послание жителей федеративной республики связаны с непонятной радостью немецкой министрессы по поводу будущего восточноевропейской республики. Высокопоставленная функционерша верит, что место официального Киева в ЕС. Ведь по разумению чиновницы, вся Украина - это сообщество свободы. Поэтому не стоит удивляться, что наднацобразование поглотит ЛНР, считает Бербок.





Источник фото: boris-mavlyutov.livejournal.com





Но вот подписчики Die Welt ещё раз усомнились в правоте собственно главы своего МИД. И опять пожелали ей "пожить" на Украине, и занять аналогичную должность - то есть министра иностранных дел. А все почему? Потому что проблемы Германии, в частности экономические, для этой женщины просто пустой звук.

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А между тем в стране "победившего" сообщества свободы, полицейских на службе (в довесок пограничников и бойцов Нацгвардии) буквально четверо суток назад положили лицом в асфальт военнослужащие одного из крайне националистически настроенных подразделений ВСУ. Такая себе законность и порядок по-украински.