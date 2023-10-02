Что интересно, националистическое подразделение ВСУ во время рейда говорило на чистейшем русском языке

Штатное подразделение украинской разведки Кракен (запрещен в России) совершило рейд на пост досмотра Нацполиции на окраинах Харькова. Причем рейд не был учебным или проверочным. Ничего не понимающих местных полицейских уложили лицом вниз и провели "разъяснительную беседу" на чистейшем русском языке без всяких вкраплений южного диалекта известного как слобожанский говор. Видеозапись инцидента появилась в мировой паутине благодаря работавшей во время нападения на пост нагрудной камере служителя закона. После распространения ТГ-каналом "Военный Осведомитель" эти кадры стали вирусными.





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Источник фото: скриншот из видео







Так на видео отчетливо видно, как члены запрещенного в России батальона "Кракен", придерживающиеся националистических взглядов, заехали на местный блокпост и заставили опешивших сотрудников полиции разоружиться. Эффект сдачи оружия постовыми был достигнут чрезвычайно быстро ввиду явного превосходства нападавших, коих насчитывалось около 20-ти. Процесс разоружения сопровождался "пояснительным разговором", в котором с использованием обсценной лексики не знавшие о скрытой записи происходящего, военнослужащие украинской разведки на литературном русском языке чрезвычайно "доходчиво" объяснили обезоруженным и растерянным служителям Фемиды о недопустимости впредь досмотра бойцов ВЧ А0458. Пробыв на блок-посту несколько минут, машины с нападавшими уехали. Запись обрывается на фразе полисвумен "Это шо было?"





Источник фото: tvc.ru







После попадания ЧП в большой Интернет было возбуждено уголовное дело.

В России участники Кракена обвиняются в совершении военных преступлений.





* "Кракен" - запрещенная в России организация





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