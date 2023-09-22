Странно что Европу не спасла та самая хваленая зеленая энергетика

Российская Федерация ввела запрет на экспорт бензина из страны, сразу после этого цены на топливо в Европе бросились в ценовой рост. Такую картину описывают в британской Guardian.

Для наглядного примера издание промониторило цены на дизельное топливо в европейских государствах. Теперь тонна масляной жидкости стоит больше тысячи долларов, тем самым показав рост сразу на 5%. Не отстает от своего производного и нефть, где марка Brent уже торгуется в пределах 94 долларов за баррель.

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Источник фото: quto.ru







Всему "виной" ограничительные меры Москвы, которая начиная с 21 сентября ввела блокировку на экспортные операции, связанные с дизельным топливом и его "коллегой" бензином. Меры никак не связаны с попытками показать "кузькину мать" введшим против РФ многочисленные санкции западным государствам. Кремль пытается укрепить внутренний рынок и насытить его доступными энергоносителями, тем самым уменьшив цены для гражданских потребителей.

Минэнерго в своем пресс-релизе добавило, что "внешний бан" позволит ликвидировать так называемый "серый" экспорт,

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И к огорчению зарубежных "партнеров", запретительные меры носят бессрочный характер.