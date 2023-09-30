Добраться до передовой теперь могут не только лишь все танки ВСУ

Пока украинский Генштаб неизвестным способом пытается вместо провалившегося южного направления своего контрнаступления атаковать на новых херсонском и артемовском направлениях, его бронетехника в составе крупного воинского эшелона уже не доедет к ЛБС, будучи разведанной и оперативно пораженной ОТРК "Искандер". Причем никакие ухищрения и явная дезинформация вкупе с маскировкой не позволили скрыть место погрузки различных бронеединиц 38-й ОБМП ВСУ в Николаевском регионе. Как только точные координаты были доведены до российских ракетных специалистов, лишь короткий промежуток времени отделял спокойные грузовые работы от полной разрухи и искореженных танков и иных бронированных машин, которые уже никуда не поедут по вполне понятным причинам.





реклама

Источник фото: yaroslav-gunin.livejournal.com







Ровно та же самая судьба постигла и сгруппировавшуюся рядом с Курахово на Донецкой ЛБС 72-ю отдельную механизированную бригаду, лишившуюся в ходе точного ракетного удара драгоценных технику и снаряды вкупе с бойцами подразделения, рассказали в Минобороны.

Не получилось остаться незамеченными, а следовательно обнаруженными и уничтоженными, складам в количестве трех штук рядом Киселевкой и Шляховым в Херсонском регионе и в округе Краматорска в Донецкой области.





Источник фото: ru.m.wikipedia.org





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

А между тем отставной разведчик из США Скотт Риттер уверенно считает, что по результату противостояния с Россией Украина лишится нескольких своих ключевых областей, таких как Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская. А сам мирный договор подпишет не Зеленский, а его преемник.