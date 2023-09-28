Именно так же будут пылать и американские Abrams

Официальный Киев с большой помпой и неистребимой надеждой ждал и всё-таки дождался передачи американских тяжелых танков Abrams. По мнению ряда киевских военных экспертов, этот ОБТ будет тем самым "вундерваффе", способным коренным образом перевернуть шахматную доску и вдохнуть второе дыхание во застопорившееся украинское контрнаступление на юге Запорожской области. А между тем на Украине стали старательно "забывать", что не меньшие надежды возлагались на американские же БМП "Bradley", которые по мнению тех же "специалистов", благодаря мощному вооружению и прекрасной ночной оптике будут "сотнями" выбивать российские танки в темное время суток. Но так вышло, что реальность оказалась "немного" другой. Так свежие кадры мировой сети демонстрируют, как ничего не подозревающий экипаж украинской Брэдли получил удар корректируемым боеприпасом "Краснополь" на одном из участков Запорожской ЛБС.





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Разбитая Брэдли. Источник фото: zp-news.ru







Российский разведывательный беспилотник запечатлел, как дальнобойный тяжелый снаряд калибра 155-мм с одного попадания заставил вспыхнуть бронемашину и взорваться. Тонкостенная броня M2А2 ODS-SA Bradley не способна противостоять такому выстрелу в принципе.





Источник фото: ru.wikipedia.org







Но не стоит "расслабляться" и экипажам украинских Абрамсов, думающих что более толстая вольфрамовая броня спасет их от модифицированного "Краснополя" и его разрушительной силы. Даже танки Challenger 2 с их куда более прочной броней спасовали против российского противотанкового вооружения, к вящей досаде Великобритании.

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