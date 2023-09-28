Долгожданную новинку игровым фанатам пришлось ждать долгие 11 лет

Сегодняшней ночью компания Valve официально объявила о выходе Counter-Strike 2. теперь новый командный шутер полностью собой заменил киберспортивную дисциплину по CS:GO. Скачать новый 3D-экшен может любой желающий бесплатно, имеющий предустановленный клиент Steam.

Counter-Strike 2 появилась в аккурат через 11 лет после появления предыдущего релиза 2012 года, не соответствующего по ряду признаков статусу "современная игра".

реклама





Источник фото: counter-strike.net







Теперь же фанаты "пошпилить в контру" получат существенно переработанные карты, дымовые гранаты без багов и кривых спрайтов. Так же поменялся значительно пользовательский интерфейс, сетевые настройки и решения по звуку.

А геймерам, переживающим что при переходе пострадает их инвентарь, куда-то "пропав", переживать абсолютно не стоит: по заверению программистов компании, вся номенклатура сохранится. А "технологический переход" на внутриигровой движок Source 2 позволил сделать графику современней, а игру - производительней.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

А между тем CS:GO уже удалена из Steam и в неё невозможно зайти. Как написала Valve, пришло время и новая эпоха в жизни игры, радовавшей геймеров всего мира на протяжении двух десятилетий и ставшей одной из идеальных соревновательных кибердисциплин сегодняшнего дня. До сего момента CS2 была доступна на протяжении нескольких месяцев для бета-тестинга определенного количества игроков.