Если решить проблему оперативно не удастся, то продажи нового девайса могут обрушиться

На пик продаж нового творения яблочного королевства из Купертино может повлиять такая "незначительная" деталь, как температурная деградация или попросту перегрев iPhone 15 Pro, получившего в качестве одного из достоинств (пока в качестве сомнительных) титановый корпус. Почему может перегреваться новый эйпловский девайс, рассказал эксперт TF International Securities Минг-Чи Куо, считающий, что продукт от Тима Кука сыроват из-за недоработанной системы теплоотвода.





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Источник фото: ixbt.com





И действительно, в угоду уменьшения общего веса мобильного устройства и легкого флера элитарности своего очередного творения, инженеры, создававшие передовой iPhone, решили пойти "путем компромиссов", уменьшив площадь рассеивания тепла. "Не забыв" выбрать титановый корпус в качестве оболочки, из-за чего смартфон iPhone 15 Pro стал греться ещё больше.

Предполагается, что справиться с возникшими трудностями технические сотрудники компании попытаются с помощью "мягкой силы" - обновления софтовой начинки айфона. Но если решить задачу не удастся, то компания получит куда более негативный среднесрочный тренд - падение уровня продаж "в пучину", утверждает Куо.





Источник фото: trashbox.ru





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А ещё для недопущения использования "неродных" зарядок от Android-устройств с разъемом USB-C, в китайских филиалах Apple, торгующих смартфонами от американского бренда, "ответственно" заявили, что сторонние зарядные гаджеты могут вызвать всё тот же перегрев мобильных новинок серии iPhone 15 и в итоге привести к полной неработоспособности последних.