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На пик продаж нового творения яблочного королевства из Купертино может повлиять такая "незначительная" деталь, как температурная деградация или попросту перегрев iPhone 15 Pro, получившего в качестве одного из достоинств (пока в качестве сомнительных) титановый корпус. Почему может перегреваться новый эйпловский девайс, рассказал эксперт TF International Securities Минг-Чи Куо, считающий, что продукт от Тима Кука сыроват из-за недоработанной системы теплоотвода.
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Источник фото: ixbt.com
И действительно, в угоду уменьшения общего веса мобильного устройства и легкого флера элитарности своего очередного творения, инженеры, создававшие передовой iPhone, решили пойти "путем компромиссов", уменьшив площадь рассеивания тепла. "Не забыв" выбрать титановый корпус в качестве оболочки, из-за чего смартфон iPhone 15 Pro стал греться ещё больше.
Предполагается, что справиться с возникшими трудностями технические сотрудники компании попытаются с помощью "мягкой силы" - обновления софтовой начинки айфона. Но если решить задачу не удастся, то компания получит куда более негативный среднесрочный тренд - падение уровня продаж "в пучину", утверждает Куо.
Источник фото: trashbox.ru
А ещё для недопущения использования "неродных" зарядок от Android-устройств с разъемом USB-C, в китайских филиалах Apple, торгующих смартфонами от американского бренда, "ответственно" заявили, что сторонние зарядные гаджеты могут вызвать всё тот же перегрев мобильных новинок серии iPhone 15 и в итоге привести к полной неработоспособности последних.