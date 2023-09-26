Удар ЕС по монопольной торговле мобильными аксессуарами для американского Apple оказался слишком болезненным

Группа брендовых магазинов Apple в КНР решила "подстраховаться" и публично озвучила информацию, что самые свежие новинки из Купертино, смартфоны серии iPhone 15, категорически запрещается заряжать кабелями от других Android-устройств с разъёмом USB-C.

В резонансном предупреждении разъясняется, что несоблюдение настоятельной рекомендации приведет к перегреву мобильного девайса и последующей термической деградации устройства. А дальше полное прекращение работоспособности. По версии менеджеров яблочной компании, всё дело в различном расположении контактов в общем-то стандартизированном USB-C между iPhone и Android. Именно различающееся расстояние между контактами в зарядных кабелях двух различных систем и приводит к перегреву внутренней начинки iPhone.

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Источник фото: officelife.media







Совершенно другой взгляд у противников американского бренда и скептиков: согласно их мнению, такие строгие рекомендации, есть не что иное, как посредством операции манипулирования "заставить" покупателей новых айфонов приобретать только фирменную продукцию Apple. Которая, разумеется, стоит значительно дороже своих Android-конкурентов.





Источник фото: journal.tinkoff.ru







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Специалисты "в теме", с которыми провели беседу журналисты "Российской газеты", с чистой совестью заявили, в принципе технический регламент разъема USB-C строго стандартизирован и не допускает разночтений. Поэтому маркетинговые уловки Apple является обманом и попытками манипулировать потенциальными покупателями. Кроме того, фирма из США, заявляющая о своем "собственном" USB-C, является прямым нарушителем требований европейского регулятора, что грозит первой многомиллиардными судебными издержками.