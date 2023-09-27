Западные образцы вооружения не являются непреодолимым препятствием для российских ПВО

В зоне проведения российской спецоперации на Украине силы ПВО сбили 5 реактивных управляемых снарядов РСЗО HIMARS, корректируемый авиационный боеприпас JDAM и ракету класса "воздух-земля" HARM, наводящуюся на радиолокационные антенны наземной техники. О хорошей результативности борцов с воздушными угрозами рассказали в ходе ежедневной сводки в российском оборонном ведомстве.





реклама

ЗРК ТОР-М1. Источник фото: vimpel-v.com







Так же были перехвачены 57 различного назначения БПЛА. Последние пытались атаковать населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. За все время проведения СВО наземные силы ПВО сбили не менее 7 тыс. БЛА сил ВСУ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

А между тем первая партия американских танков Abrams прибыла Украину, но российский общественник Владимир Рогов прямо заявил, что эти ОБТ будут пылать и гореть не хуже другой западной техники, в частности немецких Leopard и британских Challenger. По словам того же Рогова, в большом предвкушении от встречи с Абрамсами и российские танкоборцы, желающие проверить себя и найти новые уязвимости в якобы одном из самых лучших танков мира.