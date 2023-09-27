В Запорожских степях появится ещё одна разновидность западного металлолома после поставки Абрамсов

О горящих глазах и большом желании бойцов ВС РФ встретиться в бою с гордостью американского танкопрома - тяжелых танках Abrams, рассказал руководитель Владимир Рогов. По словам лидера общественного движения "Мы - вместе с Россией" военнослужащие на ЛБС с нетерпением ожидают первые американские танки на передовой.

Как заявил Рогов, российским воинам очень интересно, чем отличаются в бою танки из-за океана от своих "коллег" по НАТО - танков Leopard и Challenger. Кроме того бойцы переднего края со спортивным азартом желают на практике узнать слабые места некогда грозной боевой машины и самим поразить их.

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Источник фото: live.warthunder.com







Лично от себя Рогов заметил, что судьба у Leopard, Abrams и Challenger одна - гореть ярким пламенем с большой "голливудской" эффектностью.

Известия о поставке первой партии тяжелобронированных машин в украинскую армию минувшим днем озвучил официальный представитель Вашингтона Джон Кирби. Он подтвердил просочившуюся информацию в прессу о появлении в восточноевропейской республике партии танков Abrams.





Сгоревший Абрамс. Источник фото: cont.ws





Хочется особенно отметить, что скепсис и возвращение к реальности замечена у украинских функционеров, публично заявивших, что партия из 31-го американского танка "погоды" в этом конфликте не сделает.

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Интересный факт: перед самой отправкой на Украину M1 Abrams прошли процедуру "переодевания", где вместо куда более совершенной и плотной брони из урана "Chobham armour" получили её дешевый вольфрамовый аналог.