Либо прятаться под Киевом, чтобы иметь иллюзорный шанс уцелеть против ударных БПЛА россиян

Если Джо Байден всё-таки решится и отправит на Украину американские оперативно-тактические комплексы ATACMS, то последние долго не протянут. Как только ракетные комплексы доберутся до ЛБС, они тут же будут обнаружены русской разведкой и одномоментно уничтожены. В короткой жизни передового ракетного вооружения американского происхождения сильно уверен отставной эксперт ЦРУ Ларри Джонсон. Во время стрима на ютьюб-канале Dialogue Works Джонсон заявил об этом.





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Shahed 136. Источник фото: hi-tech.mail.ru





Но даже если одной из таких установок сказочно повезет, и ОТРК "made in USA" сможет спрятаться или идеально замаскироваться, всё это не позволит внести заметный вклад в гипотетическое изменение боевой обстановки на линии ЛБС. Пускай реактивные снаряды способны преодолеть расстояние в 305 километров, но, для того чтобы поразить важный объект в российском тылу, шасси, где смонтированы установки, необходимо отправиться вплотную к передовой, что ставит под удар машину. И в этот самый момент их могут обнаружить разведывательные БПЛА, передающие в режиме реального времени обнаруженные координаты операторам ударных дронов. Те оперативно запустят дроны-камикадзе и "распылят" на мелкие кусочки беззащитные бронемашины с ракетами.





Источник фото: ura.news







К тому же Пентагон сейчас сильно беспокоит не уязвимость "АТАКМС", а плохое состояние украинской армии, получившей серьёзный урон в ходе летнего контрнаступления, которое всё ещё продолжается. А ведь Россия может попробовать провести уже свое наступление на ослабленные украинские войска.

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Поэтому по данным американских масс-медиа, вроде бы Джо Байден пообещал передать партию ATACMS в ВСУ, о чем лично заявил Зеленскому, но официального подтверждения этой информации нет.