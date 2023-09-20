Спойлер: но качество текстур и просто визуальный ряд оказались так себе

В англоязычном сегменте youtube появилось занимательное видео, где энтузиаст показал как Resident Evil Village покажет себя на новом iPhone 15 Pro Max. Удивится кто или нет, но игра запустилась и заработала. Соответствующий демонстрационный ролик с тестами опубликовали на портале Geek Culture.

Создатели видеоматериала выявили закономерность, что смартфон не может в качество текстур и графики. Оба компонента оказались низкими и заметно размытыми. Правда чего хотеть от мобильного устройства, заведомо не равного предельно оптимизированным для игровых сессий специальным консолям.

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Источник фото: journal.tinkoff.ru





Но у авторов показательной демонстрации хватило ума найти не только недостатки для излишне требовательного глаза современного геймера, но и указать на ощутимые достоинства, Не менее важные для взыскательной игровой аудитории: это разумеется достаточная производительность аппаратной компоненты свежайшей продукции из Купертино. Игра в Resident Evil Village на iPhone идет плавно, без резких срывов кадров. Ниже вы сами сможете в этом убедиться.

Напомним, новая линейка Айфонов официально будет представлена в российской рознице 22 сентября.

А тем временем специализированное издание подсчитало, сколько жителю самой богатой страны и самой бедной потребуется дней, чтобы приобрести долгожданную мобильную новинку от Apple.





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