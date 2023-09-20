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Поездка в США для господина Зеленского состоялась не в то время. Причина в этом банальна до крайности - конгресс не располагает деньгами для украинского лидера, считает Байрон Дональдс, занимающий должность члена палаты представителей. О своем видении текущей непростой ситуации он рассказал в беседе для Recount.
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Байрон Дональдс с Дональдом Трампом. Источник фото:byrondonalds.com
Америка сама находится в не очень приятной ситуации и должна реагировать правильным образом на мировые вызовы, которые требуют ощутимо много финансовых вливаний. А что касается восточноевропейского государства и его денежного вопроса, то тут в палате представителей однозначный консенсус: "денег для этого нет". Поэтому весьма вероятно Владимир Зеленский выбрал не очень подходящее время для посещения североамериканского континента.
Ещё более красноречивой аргументации должны были поспособствовать статистические выкладки, где дефицит американского бюджета уже преодолел планку в два триллиона долларов. А все те деньги, которыми Вашингтон делится с Украиной, они не появляются из ниоткуда, а берутся в долг из прекрасного будущего Америки, подвел итоги Дональдс.