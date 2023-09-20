В канун предвыборной компании у Вашингтона и своих проблем хватает

Поездка в США для господина Зеленского состоялась не в то время. Причина в этом банальна до крайности - конгресс не располагает деньгами для украинского лидера, считает Байрон Дональдс, занимающий должность члена палаты представителей. О своем видении текущей непростой ситуации он рассказал в беседе для Recount.





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Байрон Дональдс с Дональдом Трампом. Источник фото:byrondonalds.com





Америка сама находится в не очень приятной ситуации и должна реагировать правильным образом на мировые вызовы, которые требуют ощутимо много финансовых вливаний. А что касается восточноевропейского государства и его денежного вопроса, то тут в палате представителей однозначный консенсус: "денег для этого нет". Поэтому весьма вероятно Владимир Зеленский выбрал не очень подходящее время для посещения североамериканского континента.

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Ещё более красноречивой аргументации должны были поспособствовать статистические выкладки, где дефицит американского бюджета уже преодолел планку в два триллиона долларов. А все те деньги, которыми Вашингтон делится с Украиной, они не появляются из ниоткуда, а берутся в долг из прекрасного будущего Америки, подвел итоги Дональдс.