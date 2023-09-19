Может быть это и есть та самая черная метка?

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на самолете Украины, принадлежащем государственной восточноевропейской компании - это стало первым случаем использования украинского отечественного воздушного средства с 2022 года. До этого дня в распоряжении Зеленского были военные борта стран НАТО - США и Великобритании. Украинский президент посетит Генассамблею ООН. А в четверг он должен встретиться с ныне действующим американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне.

Текущий самолет Владимира Зеленского - это Airbus A319. Он был приобретен ещё в бытность президентом Ющенко в 2005 году. В ГАП "Украина" данный самолет назвали самым свежим.

реклама





Источник фото: ria.ru







Так же для Зеленского очень важна встреча с государственным лидером одной из так называемых стран глобального юга - президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая состоится уже завтра на полях саммита в Нью-Йорке.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Напоминаем, именно сегодня в известном издании New York Times вышла крупная статья, где со скрупулезными доказательствами объясняется, что в гибели жителей в городе Константиновка в Донецкой области виноваты военные ВСУ, запустившие противоракету ЗРК "Бук".