Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Зеленский впервые с февраля 2022 года прибыл за рубеж на украинском самолёте вместо бортов НАТО
Может быть это и есть та самая черная метка?

реклама

   Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на самолете Украины, принадлежащем государственной восточноевропейской компании - это стало первым случаем использования украинского отечественного воздушного средства с 2022 года. До этого дня в распоряжении Зеленского были военные борта стран НАТО - США и Великобритании. Украинский президент посетит Генассамблею ООН. А в четверг он должен встретиться с ныне действующим американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне.

   Текущий самолет Владимира Зеленского - это Airbus A319. Он был приобретен ещё в бытность президентом Ющенко в 2005 году. В ГАП "Украина" данный самолет назвали самым свежим.

реклама


Источник фото: ria.ru


   Так же для Зеленского очень важна встреча с государственным лидером одной из так называемых стран глобального юга - президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая состоится уже завтра на полях саммита в Нью-Йорке.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

   Напоминаем, именно сегодня в известном издании New York Times вышла крупная статья, где со скрупулезными доказательствами объясняется, что в гибели жителей в городе Константиновка в Донецкой области виноваты военные ВСУ, запустившие противоракету ЗРК "Бук".

#зеленский
Источник: russian.rt.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Financial Times: выступление Зеленского перед конгрессом США отменено
«Подоляк подставил Зеленского» — заявил аналитик из США Берлетик
Зеленский: Контрнаступление продолжится при любой погоде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
45
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
5
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
15
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
3
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
1

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
75
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
80
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Олег Котков
17:49
Прррнуха наше всё... )))
Как презентация нового iPhone повлияла на активность пользователей PornHub
Олег Котков
17:47
И чё? ВВП США почти 25 трлн. в год...
Госдолг США превысил 33 триллиона долларов
Apsheronsky tchai
17:45
Ещё один с деменцией.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Константин Бородаенко
17:38
Для особо одаренных людей... Госдолг США это не такой долг как ты занял у друга деньги... У них будет и 60трлн$ долг, для вас верующих пропагандонов ничего не поменяется!)) У доллара уровень доверия и...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Ezdiumno ru
17:38
Это плач несчастного ПРульщика. :))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Ezdiumno ru
17:36
Пусть к нам в рабство шляхтичи идут! Туалеты мыть, картошку копать... :))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Александр Дедок
17:33
просто уже возраст у человека, критичность мышления снижена, а если ещё он и курит много лет то там уже наверняка дегенеративные изменения. анекдот вспоминается как старики в пансионате обсуждают - не...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Джон Коннор
17:30
Е ядра лично я нафиг отключил, они бесполезные и мешают андервольту и разгону
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
mirror1986
17:30
Нормальные глаза… Как узнали цену…
Игроки жалуются на ужасное качество Mortal Kombat 1 на Switch несмотря на то, что игра стоит $70
Чaтo-Б0t
17:29
Ну а пока Некроина что-то там канючит, тут вот что нарисовалось внезапно: Возрадуйтесь братья и сестры! Ваши мольбы были наконец услышаны и те самые, эпичнейшие вундервафли, которые нельзя называть вс...
Азербайджан начинает операцию против армянских сил в Нагорном Карабахе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем